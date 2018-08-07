Лимасол, Кипр, 7 августа, 2018, 20:32 — ИА Регнум. На Кипре в городе Лимасоле мужчина протаранил легковым автомобилем закрытые ворота генконсульства Российской Федерации, сообщает 7 августа местное агентство CNA.

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Инцидент произошел в середине дня. Мужчина, издавая нечленораздельные крики, разбил стекло на входе в консульство и пытался пройти внутрь.

Полицейские арестовали мужчину, который оказался психически больным человеком, ранее лечившимся в психиатрической больнице.

В данный момент злоумышленника обследуют психиатры.