Чебоксары, 7 августа, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Власти Чебоксар требуют провести экспертизу состояния отеля «Сувар», строительство которого было «заморожено» в 2008 году. А в случае, если нынешний залогодержатель объекта не сможет найти инвестора, мэрия будет «работать по сносу этого здания». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 августа, заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Стройка

Отчитываясь на заседании столичного парламента о работе за I полугодие, мэр чувашской столицы акцентировал внимание на недостроенном гостиничном комплексе «Сувар» (ныне «Одис-отель»).

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«Мы взяли на себя обязательства достроить его до конца 2021 года. Встречались с «Бинбанком»: по их словам, инвестор определён. Срок у банка (аренды) остался 2,5 года, они это понимают. Кроме этого, совместно с минстроем Чувашии и госстройнадзором начали претензионную работу, требуем экспертизу на этот объект, после этого начнём судебные процедуры. В случае, если не будет определён инвестор, будем работать по сносу этого здания», — сообщил Алексей Ладыков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отель «Сувар» начали строить в 2006 году в качестве пятизвёздочного, планировалось направить $40 млн. Инвестором и заказчиком была компания «Волгастройгрупп» (входила в состав московской группы «Савва»), ныне компания — банкрот, руководство организации осуждено. Его планировалось построить в апреле 2009 года, однако в 2008 году строительство было «заморожено».

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В 2011 году собственник сменился. Объект выкупила марийская группа компаний «Одис». Тогда заявлялось, что покупка обошлась в 300 млн рублей, ещё 700 млн рублей планировалось направить на завершение строительства. Строительство так и не было реанимировано. В июне 2016 года собственник отеля стал банкротом, недострой перешёл к ПАО «МДМ Банк». Затем власти заявили, что «объект был выкуплен более крупным «Бинбанком». В феврале 2018 года Алексей Ладыков заявлял, что «все судебные процессы завершены», и недострой стал собственностью «Бинбанка», который ищет инвестора. По его словам, объект «освобожден от прав третьих лиц, будет заключен договор аренды на три года».