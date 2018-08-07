Алма-Ата, Казахстан, 7 августа, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Главы МВД Казахстана и России Калмуханбет Касымов и Владимир Колокольцев обсудили меры по повышению эффективности сотрудничества в области противодействия кражам автомобилей, сообщает 8 августа издание InformBuro.

Chris Угон автомобиля

Глава МВД Казахстана отметил, что создание ЕАЭС сформировало благоприятные условия для преступной деятельности, так как возникли возможности свободного перемещения товаров, капитала и рабочей силы. В частности, в 2017 году разоблачена ОПГ, действовавшая в Кустанае. Злоумышленники похитили в России 60 дорогих машин.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Алма-Ате состоялось заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Казахстана и России. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.