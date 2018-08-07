Германия, 7 августа, 2018, 20:18 — ИА Регнум. В западной части Германии возник пожар, быстро охвативший жилые дома, тушение которых продолжается до сих пор, сообщает 7 августа газета Zeit.

skeeze Пожарный

По предварительным данным, в городе Зигбург в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия возгорание возникло из-за попадания искр от поезда на высохшую от жары траву. В списках пострадавших уже не менее 40 человек, из которых шестеро госпитализированы с тяжелыми травмами и ожогами.

На месте пожара работают порядка 500 полицейских и пожарных, применяются водометы и вертолеты. На данный момент борьба с огнем продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Москве по неустановленной причине загорелся подземный коллектор.