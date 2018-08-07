Ереван, 7 августа, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, собеседники обсудили вопросы двусторонних и многосторонних отношений, в том числе о деятельности Организации Договора о коллективной безопасности.

Как говорится на сайте президента Казахстана, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«В ходе беседы были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Казахстана и Армении в рамках ЕАЭС и ОДКБ», — говорится в сообщении на сайте akorda.kz.

Сегодня же, 7 августа, Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Армении Тимура Урзаева.

В официальном сообщении пресс-службы правительства Армении по итогам встречи, в частности, отмечается, что премьер Армении подчеркнул, что в отношениях между Арменией и Казахстаном сложилась хорошая атмосфера, и добавил, что это будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами по разным направлениям.

В свою очередь Тимур Уразаев отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении эффективного сотрудничества с Арменией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Собеседники подчеркнули важность расширения торгово-экономических связей между двумя странами и с удовлетворением отметили, что в первой половине 2018 года объем товарооборота увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стороны также затронули вопрос урегулирования карабахского конфликта и отметили важное значение укрепления мира и стабильности в регионе. Никол Пашинян подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

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