Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 7 августа, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Полиция на Ямале отказала дольщикам в уголовном преследовании застройщика, который завладел их 12 млн рублей, но дом не сдал в эксплуатацию. Прокуратура ЯНАО вступилась за участников долевого строительства. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Установлено, что представители застройщика привлекли 12 млн рублей для строительства многоквартирного дома в городе Ноябрьске. По условиям договоров организация приняла на себя обязательства по строительству дома и передаче жилых помещений в срок до октября 2017 года. Дом до сих пор не построен, в эксплуатацию не введен, строительство заморожено.

«Несмотря на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ, должностными лицами ОМВД России по городу Ноябрьску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако после вмешательства прокуратуры незаконное постановление отменено», — сообщают в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо полицейских в попустительстве преступности прокуратура ЯНАО подозревает и сотрудников СУ СКР по ЯНАО, которые под разными предлогами не возбуждали уголовные дела по шести коррупционным эпизодам путём нерегистрации сообщений о преступлениях, а также незаконного отказа в возбуждении уголовных дел.