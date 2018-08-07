Алма-Ата, Казахстан, 7 августа, 2018, 20:17 — ИА Регнум. При администрации президента Казахстана сформировано три рабочие группы, которые занимаются вопросами реформирования министерства внутренних дел, сообщает 7 августа издание BNews со ссылкой на главу МВД республики Калмуханбета Касымова.

ИА REGNUM

По его словам, все предложения по реформе будут представлены президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву 1 сентября. Министр добавил, что реформа МВД ведется последние пять лет. Соответствующие поручения также были получены от Назарбаева в мае, в ходе заседания Совета безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Алма-Ате состоялось заседание объединенной коллегии МВД Казахстана и России. По итогам заседания Касымов заявил, что в городе стали применяться меры по снижению преступности после убийства известного фигуриста Денса Тена.