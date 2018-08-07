Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 7 августа, 2018, 19:51 — ИА Регнум. У пенсионерки из ямальского города Ноябрьска телефонные мошенники украли без малого миллион рублей. Преступники действуют по традиционной, давно известной схеме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Пожилая женщина с телефоном

Установлено, что женщина получила СМС-сообщение о том, что с её банковской карты совершена покупка на сумму около 14 000 рублей. Она перезвонила по указанному номеру. Ей ответил якобы сотрудник банка. Для «отмены операции», она сообщила ему номер банковской карты, а также CVV-коды. После этого с её карты исчезли 980 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенничества в Югре и на Ямале — настоящая эпидемия хищений с банковских карт телефонными мошенниками. Распространена также схема обмана людей, размещающих объявлениях на сайтах «покупок-продаж». Мошенники представляются покупателями, которые якобы хотят перевести на банковскую карту продавца предоплату. И люди доверчиво сообщают им банковские реквизиты.