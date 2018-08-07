Соледар, ДНР, 7 августа, 2018, 19:49 — ИА Регнум. По уточненной информации, в ходе обстрела поселка Старомихайловка со стороны Украины повреждения получили девять жилых домов, сообщили 7 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

По данным представителей Донбасса, украинские боевики обстреляли поселок из вооружения БМП и гранатами из АГС.

В результате у шести домов повреждена кровля, в двух домах пострадали дымоходы. Один дом сгорел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа в ходе обстрелов повреждения получили четыре дома.

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