Киев, 7 августа, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Автор инициативы по прекращению автобусного сообщения с Россией считает, что это пойдет на пользу украинцам и навредит Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Об этом первый заместитель представителя президента Украины в Крыму, а по совместительству борец с украино-российскими связями Изет Гданов рассказал 7 августа изданию «Апостроф».

По его мнению, окончательный разрыв «всех по возможности взаимоотношений» с Россией окажет на нее «дополнительное давление» и усилит ее «изоляцию». Кроме того, это будет способствовать безопасности граждан и территории Украины.

Напомним, граждане Украины массово выезжают на заработки в соседние страны, в том числе и в Россию. Для большинства работоспособных украинцев это является единственной возможностью обеспечить существование своё и своих родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил об обсуждении правительством вопроса полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией, а авиасообщение было полностью прекращено в октябре 2015 года.