Нью-Дели, 7 августа, 2018, 20:07 — ИА Регнум. 9 августа в Индии состоятся выборы на пост заместителя председателя Совета Штатов, который является верхней палатой индийского парламента. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», оппозиционная коалиция во главе с ИНК (Индийский национальный конгресс) утвердила своего кандидата на этот пост, им стала Вандану Чаван. Ее назначение обусловлено тем, что она состоит в одной небольшой партии, приближенной к ИНК, которая является союзником партии Биджу джаната дал.

Daderot Здание парламента Индии

Для того чтобы утвердить своего кандидата на предстоящих выборах, коалиции из партий необходимо набрать 123 голоса, однако ни у правящей коалиции во главе с БДП (Индийская народная партия) (115 голосов), ни у оппозиционной коалиции во главе с ИНК (113 голосов) нет необходимого числа голосов. 9 голосов партии Биджу джаната дал могут стать решающими, и поэтому обе коалиции стараются выбрать кандидата, устраивающего Биджу джаната дал.