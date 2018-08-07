Москва, 7 августа, 2018, 19:23 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в нанесении побоев французскому киноактеру Сами Насери, сообщает 7 августа ТАСС со ссылкой на неназванный источник полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По информации агентства, сейчас решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Насери пострадал в ходе драки, которая произошла в баре в центре Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа после удара, нанесенного ему в лицо в ходе драки с неизвестными, Сами Насери был прооперирован в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, так как полученная травма была признана тяжелой.