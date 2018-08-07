Москва, 7 августа, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий запрет на оптовую и розничную продажу нюхательного и жевательного табака, внесли в Госдуму депутаты заксобрания Ростовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

H. Zell Табак

Кроме того, что потребление табака наносит вред здоровью, авторы отмечают и сложившуюся негативную практику: недобросовестные производители зачастую указывают на упаковках снюса, что данное табачное изделие является жевательным табаком. Это обстоятельство с учетом отсутствия в федеральном законодательстве запрета на продажу жевательного табака позволяет продавцам избегать административной ответственности.

Одновременно парламентарии предлагают установить административную ответственность за оптовую или розничную торговлю табаком жевательным и табаком нюхательным.

Отметим, что торговля насваем и снюсом запрещена в РФ.