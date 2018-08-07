Москва, 7 августа, 2018, 19:06 — ИА Регнум. Президент РФ получит право определять категории граждан, которые смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа, соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

Согласно поправкам, предлагается наделить президента Российской Федерации полномочием определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

«Предоставление такого права президенту РФ позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима», — отмечают авторы инициативы.

Можно предположить, что речь идет об упрощенном получении гражданства РФ гражданами Украины.

Одновременно упрощается получение гражданства для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство. Они смогут подавать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.