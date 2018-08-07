Пекин, 7 августа, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР организовало и провело в г. Шэньяне на северо-востоке страны встречу с функционерами местных органов власти, на котором от имени центрального правительства потребовало стабилизировать цены на землю и жилую недвижимость, сообщает 7 августа Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Мао Цзэдун

Провинциальным правительствам северо-востока, центра и юго-запада страны было поручено изучить ситуацию и принять меры по наиболее острым вопросам, включая разгул спекуляции и непропорциональные рыночные ожидания.

В центр жилищной политики на местах центр потребовал поставить удовлетворение потребностей жителей, а также противодействие законным застройщикам, деятельность которых поощряет незаконный оборот жилья.