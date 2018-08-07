Екатеринбург, 7 августа, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Управление ГИБДД по Свердловской области может возглавить полковник полиции Алексей Кисляков. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают свердловские СМИ.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

Официальных комментариев пока нет. Документы тоже ещё не подписаны.

Пост главы областного управления ГИБДД освободился в апреле. Начальник Юрий Дёмин был отправлен в отставку. Ведомство он возглавлял почти 13 лет. По некоторым данным, причиной увольнения стало пьяное ДТП с одним из его заместителей.

Примечательно, что и Дёмин, и также уволенный его заместитель уже нашли себе новые места работы. А областная ГИБДД пока работает без постоянного руководителя.