Киев, 7 августа, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Россия даже после ввода в эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 будет прокачивать через Украину объемы газа, которые позволят Киеву поддерживать работоспособность ГТС. Такое мнение высказал украинский эксперт Виктор Прошкин. При этом он полагает, что основной транзит сохранен не будет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Скорее всего, будет объем газа, который позволит поддерживать в среднем техническом состоянии. Если мы перестанем использовать этот газопровод, то сама украинская газотранспортная система может оказаться в очень сложном положении. Почему? Потому что от тех источников, которые качают газ, до потребителя будет очень сложно передать этот газ. Не будет нужного объема газа в трубе», — отметил Прошкин.

Он также напомнил, что США являются ситуативным союзником Киева в борьбе с «Северным потоком — 2».

«Альтернативный наш партнер только Дональд Трамп, который хочет продвигать на рынок Европы сланцевый газ. Только он может притормозить развитие, но ненадолго. Другого партнера не будет. У Украины есть единственный партнер — украинский народ, который может её поддерживать своими собственными деньгами, работой, оставаясь в Украине», — подытожил Прошкин.

Напомним, что «Северный поток — 2» — второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута — более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта — €9,5 млрд, его финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний.