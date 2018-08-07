Самарканд, Узбекистан, 7 августа, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и архитектурно-проектная компания Китая China Construction Engineering Design Group Corporation Ltd подписали контракт на создание концепции генерального плана Самарканда, сообщает 7 августа издание Kun.uz.

Василий Верещагин. Главная улица в Самарканде. 1870

Планируется, что китайские проектировщики займутся организацией градостроительного пространства, которое будет связано с размещением объектов саммита глав государства ШОС в 2022 году и туристической зоны Samarkand city.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и китайский фонд Шелкового пути подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны планируют развивать туристическую зону в Самарканде.