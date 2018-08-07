Москва, 7 августа, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Обвинения России в отделении Абхазии и Южной Осетии, озвученные президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, являются беспочвенными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, обвинения также «продолжают череду вымыслов, которые за десять лет неоднократно транслировались той частью грузинских политиков, которая ищет покровительства и поддержки на Западе».

"Вина за кровопролитие в грузино-осетинском конфликте 2008 года полностью лежит на руководстве Грузии (в том числе на экс-президенте Михаиле Саакашвили), что доказано выводами специально созданных комиссий известных международных организаций, исследовавших все обстоятельства конфликта, факты и свидетельства сторон», — отметил парламентарий.

Железняк обратил внимание на то, что «громкие заявления с обвинениями России звучат на фоне обсуждения перспектив вступления Грузии в члены НАТО».

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что считает российскую сторону виновной в грузино-югоосетинском конфликте 2008 года.