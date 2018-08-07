Пекин, 7 августа, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Министерство образования КНР призвало образовательные ведомства регионов активнее продвигать фундаментальные исследования в университетах, сообщает 7 августа Синьхуа.

Balansart.ru Китайская грамота

Для этого перед вузами поставлена задача создания специальных исследовательских групп, способных по своему уровню работать над проектами в сфере стратегических и перспективных инноваций, а также создать для этого научную и технологическую инфраструктуру в виде научно-исследовательских платформ.

Министерство потребовало сосредоточить усилия на прорывных направлениях, способствующих модернизации промышленной структуры и переходу к новой инновационной модели экономического развития.

Особое внимание обращается на привлечение иностранных талантов. «Университеты должны сотрудничать с международными учреждениями из разных отраслей», — говорится в документе.