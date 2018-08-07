Вашингтон, 7 августа, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Схватка с равным по силам противником слишком рискованна для США, заявил 7 августа начальник Стратегического командования США генерал Джон Хайтен.

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Такое заявление американский генерал сделал на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

«Я не хочу битвы на равных, чтобы противник был уверен, что мы равны. Для нашей страны это будет рискованно», — сказал Хайтен.

Поэтому, считает начальник Стратегического командования США, необходимо постоянно обеспечивать военное доминирование и предоставлять вооруженным силам самые лучшие возможности.

По его мнению, на данный момент стратегически баланс сил не вызывает беспокойства, но «необходимо думать не о сегодняшнем, а о завтрашнем дне» и иметь все возможности — ядерные, космические и в сфере противоракетной обороны.

Хайтен заявил, что Россия и Китай активно развивают свои ядерные и космические возможности «для противостояния США», но признал, что такие действия являются ответными, так как «они видят, что делаем мы».

Как сообщало ИА REGNUM, в западных СМИ активно обсуждается тема усилившихся военных возможностей России и Китая в космическом пространстве и якобы «беззащитности» американской орбитальной группировки.