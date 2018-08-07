Глазго, Великобритания, 7 августа, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы, который проходит в Глазго (Великобритания).

Синхронистки

Российские синхронистки завоевали восемь из девяти возможных медалей высшей пробы. При этом четыре золотые медали завоевала Светлана Колесниченко, которая одержала две победы в одиночных соревнованиях и ещё две в паре с Варварой Субботиной.

Ещё две золотые медали завоевали Майя Гурбанбердыева и Александр Мальцев.

Кроме того, сборная Россия одержала две победы в соревнованиях групп.

Второй место в медальном зачете заняла сборная Украины. Эта команда завоевала одну золотую медаль, пять серебряных и одну бронзовую.

Третье место в медальном зачете досталось сборной Италии (четыре серебряные медали и пять бронзовых).