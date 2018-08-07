Екатеринбург, 7 августа, 2018, 18:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге новой улице на территории Орджоникидзевского района присвоено имя Героя Социалистического Труда Леонида Мехонцева. Постановление об этом подписал сити-менеджер Александр Якоб.

Григорий Фадеев 2017 ИА Красная Весна Москва. Метро Киевская. Рабочие

Мехонцев — токарь-универсал, имел звания «заслуженный рационализатор РСФСР» и «почётный уралэлектротяжмашевец». На заводе «Уралэлектротяжмаш» работал с 1934 года. В годы Великой Отечественной войны выдавал 1474% выработки — один, по сути, делал работу 15-ти человек. Этот рекорд в советском Свердловске так никто и не побил.

С лекциями и образцами Леонид Мехонцев объездил весь Советский Союз. Воспитал 150 учеников. В 1980 году он умер, но до последнего его жизнь и работа были тесно связаны с родным предприятием.

С 1998 года работники предприятий Свердловской области имеют возможность получать премию имени Л. Я. Мехонцева и соответствующее звание. Оно присуждается за самые эффективные рацпредложения.