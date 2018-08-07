Киев, 7 августа, 2018, 18:18 — ИА Регнум. До 2024 года в Донбассе продлятся позиционные бои и спорадические перестрелки, если Украина не выполнит Минские соглашения на условиях России. Об этом 7 августа в эфире телеканала NewsONE заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.

Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия Принуждение к миру

«Я не сторонник Минских соглашений. Но раз их подписали и эти соглашения легли в основу санкций всего цивилизованного мира в отношении Российской Федерации, нас от Минских соглашений не отведут… В войне можно победить или сдаться. Если Украина не пойдет на все требования, которые выдвигает Москва, до 2024 года та ситуация, которая сейчас есть, будет продолжаться», — прогнозирует Стариков.

По его словам, Киев продлит действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Может ли Украина после официального обращения ОБСЕ и спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, а также зная, что данное обращение поддерживается американцами, Францией, Германией отказать в этом? Конечно, не может. Мы не являемся субъектом международной политики. Мы являемся объектом — нами управляют. Осенью начинается предвыборная кампания, будут говорить все что угодно, но реально закон примут, продлят», — сказал Стариков.

Он считает, что Россия будет и дальше оказывать давление на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений.

«Будет принято решение еще на год продлить действие закона. Если это не будет принято, правильно сказал Сайдик о том, что Россия расценит это как невыполнение Минских соглашений… В данной ситуации ни мира, ни войны, конфликт малой интенсивности будет и дальше продолжаться. Российская Федерация неоднократно заявляла, надо читать сайты МИД и администрации президента РФ, они не отступят от своей линии, они заставят Украину выполнять Минск. Мы должны исходить из этой оперативной обстановки», — подытожил Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа во время визита на Львовщину спикер Рады Андрей Парубий заявил, что решение парламента продлить срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» будет зависеть от позиции международных партнеров.

«Перед истечением срока в этом году будем советоваться — есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет в большой мере зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно сохранить санкции против России», — сказал Парубий.

Напомним, законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в Донецке и Луганске демократических выборов и вывода из региона российских войск. Кроме того, ранее продлить этот закон призывал и специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер.