Кемерово, 7 августа, 2018, 18:41 — ИА Регнум. В городе Кемерово продолжается снос ТРЦ «Зимняя вишня». Фронт работ приближается к проезжей части, а потому, как сообщают местные СМИ, с 7 по 25 августа движение автотранспорта по нечётной стороне проспекта Ленина в районе «Зимней вишни» будет ограничено.

Анна Алябьева ИА REGNUM Демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня»

Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте демонтажа печально известного ТРЦ и сфотографировал ход работ.

Сидевший на ступенях рядом стоящего здания юноша рассказал, что снос здания «Зимней вишни» продолжается уже длительное время. И чуть ли не каждый день здесь появляются люди с фотоаппаратами и видеокамерами — успевают заснять последние дни здания.

Проезжавшие на велосипедах юноша и девушка, заметив работающую технику возле ТРЦ, и вовсе назвали территорию, где пока еще стоит сгоревшее здание, «местом отчуждения». А три женщины посетовали, что его так долго демонтируют.

«Что ещё можно извлечь, не понимаю. Каждый раз как прохожу мимо, сердце кровью обливается. Поскорее бы уже убрали его», — отметила одна из них.

Неподалёку от «Зимней вишни» расположился народный мемориал, который появился сразу же после трагедии. Кузбассовцы рассказывают, что игрушек здесь было намного больше.

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Напомним, 25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошёл пожар, в котором погибли 60 человек, большинство из которых дети. 14 июля начался снос здания ТРЦ. На его месте власти планируют разбить сквер, а на месте народного мемориала — установить к 1 сентября памятный камень.