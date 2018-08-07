Тбилиси, 8 августа, 2018, 00:12 — ИА Регнум. Накануне десятой годовщины событий в Цхинвали обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин беседовал с Нино Бурджанадзе, к тому времени уже ушедшей из правительства Михаила Саакашвили, но хорошо осведомленной о происходившем.

Фото из архива Н.Бурджанадзе Нино Бурджанадзе

«Это трагедия потери человеческих жизней с обеих сторон, как среди военных, так и среди мирного населения, — уверена Бурджанадзе. — Это также трагедия для грузинской государственности и для российско-грузинских отношений в целом. Отзвуки тех событий влияют на наши отношения по сей день. Приходится констатировать, что за истекшие десять лет правительство Грузии ничего не сделало для того, чтобы смягчить эту трагедию и вывести отношения с Россией из тупика».

По мнению Бурджанадзе, несмотря на обвинение в коррупции, выдвинутое правительством Грузии против Саакашвили, главная претензия к нему состоит не в этом факте, а относится к его участию в событиях августа 2008-го.

«Мы доселе не знаем, что побудило Саакашвили отдать те безумные приказы. Он называл это восстановлением конституционного строя, а на самом деле он развязал войну. Я настаиваю на том, что шагом к улучшению грузино-российских и грузино-осетинских отношений должно быть наше независимое расследование. К сожалению, этого не произошло. Я могу отметить, что в первые часы конфликта Саакашвили был убежден, что Россия не вмешается», — говорит Бурджанадзе.

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