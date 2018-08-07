Симферополь, 7 августа, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Оператор Керченской паромной переправы изменяет схему движения грузового транспорта в Крым, поскольку площадка в Славянске-на-Кубани прекратит свою работу. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК.

Марина Каширская ИА REGNUM Указатель к парому. Крым

«С 8 августа 2018 года оформление грузовых автомобилей на паромную переправу можно будет совершать на накопительной площадке «Кавказ-3» между посёлками Батарейка и Ильич Темрюкского района Краснодарского края. Таким образом, отменяется необходимость заезда грузового транспорта на площадку в Славянске-на-Кубани, которая 13 августа прекратит свою работу», — отметили в пресс-службе.

По мнению чиновников, это решение поможет сократить время на перевозку грузового транспорта паромами Керченской переправы и сделать ее более удобной для владельцев и водителей грузовой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня глава РК Сергей Аксёнов пообещал сохранить работу сотрудникам феодосийского порта и увеличить его эффективность.

«Никакого сокращения на 20% не будет, наоборот, надо повышать эффективность, чтобы достичь самоокупаемости. В программе по развитию портов обозначены перспективы по использованию мощностей вашего порта», — заверил людей глава РК.

В настоящее время пропускная способность переправы позволяет перевозить более 2 500 грузовых автомобилей в сутки.