Ханты-Мансийск, 7 августа, 2018, 17:56 — ИА Регнум. В правительстве ХМАО определились с новым начальником департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры. Им стал Константин Гребешок, ранее возглавлявший региональное управление автомобильных дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей региона.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Новенький

Прежний руководитель департамента дорожного хозяйства ХМАО Валерий Фомагин возглавил «Северавтодор».

Отметим, что на данный момент в правительстве ХМАО остаются вакантными места руководителей нескольких департаментов, которыми управляют временно исполняющие обязанности.