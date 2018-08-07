Севастополь, 7 августа, 2018, 17:49 — ИА Регнум. 19-летняя крымчанка сорвалась с 15-метровой высоты во время прогулки со своим другом по мысу Фиолент, получив многочисленные повреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центре гражданской защиты населения Севастополя.

Иван Айвазовский. Георгиевский монастырь. Мыс Фиолент. 1846 год

«В результате падения девушка получила закрытый перелом со смещением левой бедренной кости, черепно-мозговую травму и рваные раны головы. Также есть подозрения на пневмоторакс — наличие воздуха в плевральной полости между грудной стенкой и лёгким, а также перелом рёбер», — отметили в ЦГЗ.

Пострадавшая госпитализирована.

Напомним, в июне на Фиоленте произошёл смертельный случай, когда с обрыва в районе остановки «Автобат» сорвался автомобиль «Лада Приора». Водитель погиб. После этого в тех краях в разное время со скал сорвалось пять человек.