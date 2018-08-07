Ярославль, 7 августа, 2018, 17:46 — ИА Регнум. В Ярославской области корпорация развития малого и среднего бизнеса совместно с Ярославским региональным отделением партии «Единая Россия» организуют программу вовлечения людей зрелого возраста в предпринимательскую деятельность «Серебряный бизнес». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Программа помогает реализовать жизненную стратегию людям старше 45 лет, поддерживая их на каждом этапе открытия своего дела.

По мнению директора департамента инвестиций и промышленности Галины Пенягиной, для людей зрелого возраста важно получить поддержку на старте, чтобы обрести уверенность в том, что свой бизнес — это хорошая возможность обеспечить себе доход.

«Кроме того, люди, уже накопившие жизненный опыт, лучше понимают, когда можно идти на оправданный риск. Поэтому инвестиционный блок правительства Ярославской области готов предоставить все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты поддержки и сопровождать участников программы не только до момента открытия своего дела, но и в процессе регистрации, и после нее», — поясняет Галина Пенягина.

Участники программы пройдут обучение, выберут жизнеспособную бизнес-идею и напишут бизнес-план, зарегистрируются в качестве самозанятых, ИП или ООО.

Предусмотрена финансовая поддержка двух видов. Для безработных, вставших на учет в службу занятости, это единовременная финансовая помощь до 72,5 тысячи рублей. Для впервые зарегистрированных ИП в Ярославской области действуют налоговые каникулы на два налоговых периода.

Кроме того, участники программы получат возможность льготной аренды офиса, помощь в создании сайта, микрозаймы по льготной ставке, бесплатные индивидуальные консультации и другие меры поддержки.

Занятия по программе начнутся в сентябре, сейчас идет сбор участников. Участие в программе бесплатное, подчеркивают авторы.