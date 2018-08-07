Тамбов, 7 августа, 2018, 17:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области в этом году планируется обеспечить ввод 842 тысяч кв. метров жилья, в том числе 504 тысячи кв. метров — экономического класса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая жилплощадь

Темпы жилищного строительства в Тамбовской области набирают обороты. О развитии строительного комплекса рассказали заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев и начальник управления градостроительства и архитектуры области Александр Филатов.

За шесть месяцев 2018 года на территории Тамбовской области введено в эксплуатацию более 255 тысяч кв. метров жилья, или 100,7 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

«Губернатор Александр Никитин поставил задачу активно продолжать в регионе жилищное строительство и максимально обеспечить жителей комфортным жильем. Для ее решения мы обладаем всеми необходимыми условиями», — подчеркнул Арсен Габуев.

При этом региональные власти отдают приоритет индивидуальному строительству, о чем свидетельствует активная малоэтажная застройка на севере Тамбова, например, в микрорайоне «Радужное». В микрорайоне «Майский» в этом году будут построены дороги, что стимулирует жилищное строительство.

Власти отмечают, что возведение многоэтажных домов в настоящее время сопряжено с трудностями банковского кредитования. Банки неохотно дают кредиты строительным компаниям. Зато спрос на ипотечные продукты в этом году вырос в полтора раза. Повлияло на это снижение ипотечной ставки.

За первое полугодие ипотечных кредитов выдано на сумму свыше 6 миллиардов рублей, значительная часть из которых инвестирована в строительство нового жилья. В настоящее время в регионе возводится 80 многоквартирных домов.

Как отметил Александр Филатов, жилье в первую очередь востребовано в благоустроенных территориях, с хорошей инженерной и социальной инфраструктурой. Застройщики в последние годы изменили подходы к планированию. Так, в областное управление градостроительства и архитектуры поступают обращения с просьбой уменьшить количество этажей в новостройках, чтобы в полной мере обеспечить будущих новоселов парковочными местами, дворовой территорий и зонами отдыха.

Большой вклад тамбовские строители внесли в развитие социальной сферы. В регионе строятся новые школы, культурные и спортивные объекты. Так, в этом году после реконструкции был сдан дом культуры в поселке Первомайский. 1 сентября откроет свои двери для учеников современная школа в Мордовском районе. После реконструкции стадион «Спартак» стал соответствовать требованиям Национальной футбольной лиги.

Полным ходом ведется реконструкция филармонии, которую планируют закончить в 2019 году. По словам Арсена Габуева, строители использовали сложные технические решения для того, чтобы в Тамбове появился современный концертный зал с уникальной акустикой. В этом им помогали профессионалы, которые работали над акустикой в ведущих концертных залах страны.