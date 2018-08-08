Москва, 8 августа, 2018, 05:16 — ИА Регнум. Если представить себе Европу, в которой Польша и Россия заключили прочный и долговременный союз, то многие из сегодняшних мировых проблем в геополитике на таком фоне могли бы быть решены без применения существенных усилий. Какие выгоды могла бы принести нестабильной Европе стабилизация ее двумя славянскими государствами, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Для того, чтобы состоялось содружество России и Польши, нужно, чтобы Варшава отказалась от концепции, длящейся с 1918 года, со времен восстановления независимости и правления маршала Юзефа Пилсудского. Концепция, имевшая некоторые права на существование в ХХ веке, но совершенно устаревшая к веку XXI, предполагает, по мысли Варшавы, что между Польшей и Россией необходим буфер в виде независимых государств. Нынешняя Украина, Белоруссия и Литва как раз и выполняют роль такого рода барьера.

Однако в недавнем интервью известный польский политик Корнель Моравецкий заметил, что совместное участие Польши и России в решении европейских судеб могло бы быть крайне продуктивным. В такой модели Россия привлекла бы к сотрудничеству народы бывших советских республик, а Польша, имея крепкий дружественный тыл, вплотную занялась бы формированием нового политического пространства в Западной Европе.

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