Москва, 7 августа, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Участие в открытых предвыборных дебатах может быть опасно для здоровья действующего градоначальника Москвы Сергея Собянина, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что глава избирательного штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков не видит смысла в участии Собянина в предвыборных дебатах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Сам подход российской власти, любого действующего начальника состоит в том, что он не может говорить на равных с другими людьми, уже не являющимися начальниками, — отметил Кагарлицкий. — То есть, иными словами, если человек мэр, то он не может вести дискуссию с тем, кто не является мэром. Иных собеседников, кроме ещё более высокого начальства, быть не может. Это как в анекдоте про Брежнева, сказавшего внуку, что двух генеральных секретарей быть не может. Тут логика ровно та же самая».

При этом Кагарлицкий подчеркнул, что дело не в том, что люди вроде Сергея Собянина боятся говорить, что им нечего сказать или что они не хотят давать трибуну своим оппонентам.

«И то, и другое, и третье — правда, но самое главное — даже мысль о том, что они с кем-то будут разговаривать на равных, должна казаться чудовищной, невозможной и немыслимой. Они могут лишь великодушно отвечать на заранее заготовленные вопросы», — подчеркнул Кагарлицкий.

Также Кагарлицкий подчеркнул, что объективно дебаты были бы чреваты для Собянина очень многими проблемами.

«Пришлось бы отвечать на вопросы, которые ему задаёт общество и которые задают оппоненты, — сказал Кагарлицкий. — Дебаты были бы чреваты его собственной психологической катастрофой. Его принудили бы разговаривать с кем-то на равных. С человеком случился бы стресс. Не исключены потеря дара речи, обморок и инфаркт».

Напомним, как сообщило 7 августа ТАСС, глава избирательного штаба кандидата-самовыдвиженца в столичные градоначальники Сергея Собянина Константин Ремчуков признался, что не видит смысла в участии претендента на пост градоначальника в предвыборных дебатах.

«Особого смысла я не вижу», — сказал он во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Также отметим, что выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования.