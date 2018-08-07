Москва, 7 августа, 2018, 17:03 — ИА Регнум. В позиции ЕС относительно санкции США против Ирана глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) видит и перспективы для улучшения отношений ЕС — РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

«Одной из ближайших целей может стать воссоздание депутатской группы или комиссии по сотрудничеству с Европейским парламентом», — заявил Слуцкий.

Брюссель блокировал санкции США в отношении Ирана, и на этом фоне, полагает глава комитета Госдумы, есть вероятность и проявления здравого смысла в подходах относительно будущего формирования европейской архитектуры, которая невозможна без разумного и эффективного сотрудничества с Россией.

«И поэтому по парламентской линии мы будем стараться наращивать контакты с ЕС», — отметил он.