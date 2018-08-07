Ташкент, 7 августа, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Житель Наманганской области Узбекистана 101-летний Ибрагимджон бобо Ходжаев планирует совершить хадж, сообщили 7 августа в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

Илья Репин. Паломник (фрагмент). 1880

Отмечается, что гражданин Узбекистана уже прибыл в Мекку. Ходжаев отметил высокий уровень внимания, который оказывается паломникам.

«Как отец 11 детей, более 70 внуков и правнуков прошу Всевышнего, чтобы в нашей стране всегда царил мир и благополучие», — добавил Ибрагимджон бобо Ходжаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году национальная авиакомпания Узбекистана «Узбекские авиалинии» в рамках специальной программы с 29 июля по 13 августа доставит в Саудовскую Аравию 7,2 тыс. паломников.