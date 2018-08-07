Владикавказ, 7 августа, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Основной причиной скопления автотранспорта на российско-грузинской границе, по предварительным данным, является значительное увеличение туристического потока. Об этом министру транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашоту Акопяну, который по поручению премьер-министра Армении Никола Пашинняа прибыл на КПП «Верхний Ларс», сообщили представители российской стороны.

Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс» Ситуация на КПП «Верхний Ларс»

Пресс-служба армянского министерства сообщает, что в ходе совещания обсуждались причины скоплений на КПП «Верхний Ларс» и пути разрешения ситуации.

По данным российской стороны, на КПП приоритет отдается пассажирским автомобилям, в результате чего проезд грузовых фур затягивается. Поток пассажирских автомобилей в августе вырос на 50%, причем прогнозируется дальнейший рост туристических потоков в этом направлении.

Пропускная способность КПП «Верхний Ларс» по техническому паспорту — 170 грузовых автомобилей и 3000 человек в сутки. Фактически по положению на 5 августа КПП обслужило 500 грузовых автомобилей и 15 000 человек.

Как сообщили представители российской стороны, две недели назад на КПП «Верхний Ларс» состоялось совещание с участием группы ответственных лиц из Москвы, и было решено представить предложения по увеличению пропускной способности на КПП «Верхний Ларс».

Власти Армении попытаются выяснить, какие перспективные решения этого вопроса видят представители российской стороны.