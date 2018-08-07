Новосибирск, 7 августа, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Новосибирская область получит субсидию из федерального бюджета на приобретение топлива аграриям. Сумма финансовой помощи — 165 млн рублей, следует из распоряжения правительства РФ от 4 августа 2018 года.

Цитата из х/ф «Земля». Реж. Александр Довженко. 1930. СССР Трактористы

По словам и.о. министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко, средства из федерального бюджета поступят в августе и будут доведены до аграриев в период проведения уборочной кампании. Плюс к этому 46,5 млн рублей будет выделено из регионального бюджета.

«Такая мера связана со значительным ростом цен на топливо, который произошёл в этом году. Правительством региона в адрес федерального центра ранее были направлены соответствующие письма о поддержке», — отметил Лещенко.

Отметим, что в 2018 году из резервного фонда правительства Российской Федерации будет выделено 5 млрд рублей на предоставление субсидий бюджетам регионов для покупки дизельного топлива аграриям.

Читайте также: Правительство РФ выделило 5 млрд рублей аграриям на покупку топлива

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа врио главы Новосибирской области Андрей Травников и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обсудили ситуацию, сложившуюся в сибирском регионе из-за непогоды в мае: из-за холода и переувлажнения почвы в период посевной кампании новосибирские сельхозпроизводители понесли существенные потери, а в регионе был введён режим ЧС.

Было решено, что одной из возможных компенсационных мер поддержки региона может стать освобождение его от штрафных санкций за недостижение отдельных целевых показателей в растениеводстве.

Читайте также: Новосибирский минсельхоз решил перенастроить работу с фермерами

Кроме того, ранее сообщалось о том, что на заготовку кормов, уход за посевами, подъём паров и другие работы из областного и федерального бюджетов новосибирским аграриям будет выделено в общей сложности 3,9 млрд рублей.

Читайте также: Режим ЧС: в Новосибирской области ещё ни один район не завершил посевную