Киев, 7 августа, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Продление Киевом действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» фактически не меняет ситуацию в Донбассе. Об этом в эфире телеканала NewsONE заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

ИА REGNUM Порошенко

«По-сути, это ничего не значит. Эта норма существует на бумаге, но она никак не реализована и не регламентирована в реальной жизни, кроме того, что способствует переговорному процессу. Можно продемонстрировать, что Украина выполняет обязательства, взятые на себя в рамках Минских соглашений», — пояснил Мусиенко.

По его словам, Киев хочет сохранить минский формат переговоров.

«Это делается для того, чтобы сохранить минский формат, потому что альтернативы нет. Даже для того, чтобы сохранять минский формат, нужно делать определенные действия. С нашей стороны есть такие действия, хотя мы понимаем, что этот закон не работает. Но вместе с тем мы продолжаем срок его действия, поскольку так предусмотрено Минскими соглашениями. Точно так же абсолютное большинство депутатов понимает, что этот закон в принципе особенно не влияет на сам Донбасс. Это влияет на переговорный процесс, который происходит в рамках минского формата, не более», — добавил Мусиенко.

Кроме того, он поддержал поручение президента Петра Порошенко создать межведомственный орган для точного подсчета убытков, которые Россия якобы нанесла Украине от своих действий в Донбассе и в Крыму.

«Перспективы создания подобного органа позитивны… Другое дело в его эффективности, насколько будет эффективным его работа и насколько эффективно будет реализована цель его создания. Такой орган нужно создать. Было бы полезно подсчитать все убытки. Единственное, что я не понял, это по какой формуле Украина будет идти в международный суд ООН и получать эти убытки… Это дает повод для некоторых стран вводить еще более жесткие санкции. Например, за невыполнение решения международного суда санкции могут вводиться Советом Безопасности ООН. Но тут мы входим в замкнутый круг, поскольку пока Россия является постоянным членом Совбеза ООН, она не проголосует за наложение на саму себя санкций», — подытожил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа президент Порошенко обратился к Кабинету министров с просьбой принять меры для скорейшего создания межведомственного координационного органа, который систематизирует данные об убытках Украины от потери Крыма и части Донбасса. Также президент поручил разработать детальный план по комплексному развитию территорий, прилегающих к неподконтрольной правительству части Донбасса.

4 августа во время визита на Львовщину спикер Рады Андрей Парубий заявил, что решение парламента продлить срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» будет зависеть от позиции международных партнеров.

«Перед истечением срока в этом году будем советоваться — есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет в большой мере зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно сохранить санкции против России», — сказал Парубий.