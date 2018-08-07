Ташкент, 7 августа, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Узбекистан переходит на новый этап развития — от национального возрождения к национальному процветанию, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в своем обращении к международной литературной конференции. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Алишер Навои. Миниатюра XVI век

Президент считает, что достижение новой цели возможно только за счет укрепления отношений дружбы с народами мира, построения открытого демократического общества и утверждения национальных и общечеловеческих ценностей.

Напомним, 7−8 августа в Ташкенте проходит международная конференция «Актуальные вопросы изучения и популяризации за рубежом узбекской классической и современной литературы». Мероприятие организовано союзом писателей Узбекистана.