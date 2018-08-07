Истра, Московская область, 7 августа, 2018, 16:43 — ИА Регнум. В Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» (Истра) до 19 августа будет проходить созданная в сотрудничестве с Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина выставка «Эпоха Дюрера. Немецкая графика и живопись конца XV — первой половины XVI века». В экспозиции вошли 70 графических работ великого мастера — шедевры гравировального искусства, а также живописные произведения немецких мастеров их собрания ГМИИ и частных коллекций.

Альбрехт Дюрер. Адам и Ева. 1504