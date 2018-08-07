Тверь, 7 августа, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Дополнительные археологические и гидрологические исследования проведут в здании Речного вокзала в Твери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 7 августа.

Пресс-служба правительства Тверской области Проект восстановления Речного вокзала

«Мы подтверждаем наши намерения восстановить этот памятник в полном объеме. При восстановлении будут использованы самые современные технологии», — заявил губернатор Игорь Руденя по итогам заседания правительства региона.

Как сообщается, в настоящее время в здании Речного вокзала продолжаются работы по сохранению и восстановлению объекта культурного наследия. Идет поиск инвесторов для проведения комплексных ремонтно-реставрационных работ. В настоящее время идет подготовка к обследованию боковых частей («крыльев») здания Речного вокзала для необходимых археологических и гидрологических исследований.

В течение этого года специалисты проводили анализ имеющейся научно-проектной документации, вели консультации с реставраторами, археологами, геодезистами. В итоге на данный момент определён порядок необходимых дополнительных исследований, так как восстановление здания Речного вокзала возможно только при укреплении всех аварийных участков.

«Предстоящие гидрологические исследования призваны не допустить подтоплений здания — эта проблема вызвана ошибками, допущенными при проектировании и строительстве объекта в советские годы. Это позволит обеспечить системное восстановление всего комплекса здания, высокое качество ремонтно-реставрационных работ», — отметил Игорь Руденя, подчеркнув, что в работе будут использованы самые современные технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению Игоря Рудени из резервного фонда правительства Тверской области на первоочередные противоаварийные мероприятия на объекте было направлено порядка 2,3 млн рублей.

Вопрос о восстановлении объекта был поставлен сразу же после частичного обрушения стены здания Речного вокзала в ночь с 7 на 8 августа 2017 года. В оперативном порядке за счет средств областного бюджета с августа по октябрь 2017 года компанией «Равелин» были выполнены первоочередные противоаварийные работы в центральной части здания. Одновременно началась подготовка к восстановлению Речного вокзала. Параллельно с противоаварийными работами в августе-октябре 2017 года тем же подрядчиком с привлечением специалистов из Санкт-Петербурга проведено обследование (фотограммометрия) центральной части здания Речного вокзала с применением современного высокотехнологичного оборудования.

Сканирование всех параметров и ценных архитектурных элементов позволило сделать точные обмерные чертежи, чтобы воссоздать памятник архитектуры в соответствии с оригиналом. Подрядчик для проведения дополнительных археологических и геологических исследований будет определён на конкурсной основе в соответствии с действующим федеральным законодательством. Кроме того, ведутся переговоры с банком развития БРИКС по вопросу восстановления Речного вокзала. Напомним, что в 2018 году международная финансовая организация выделила 1,5 млрд рублей на проект по реставрации исторической части города Торжка.