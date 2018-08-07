Киев, 7 августа, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Народный артист Украины, режиссер-постановщик киевского «Театра на Подоле» Игорь Славинский скончался на 66-м году жизни. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на театрального критика Олега Вергелиса.

Цитата из х/ф «Песня всегда с нами». Реж. Виктор Стороженко. 1976. СССР Игорь Славинский в роли зрителя

«Не стало Игоря Славинского. Грусть, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру», — написал Вергелис на своей станице в социальной сети Facebook.

Известно, что Славинскому было 65 лет. В «Театре на Подоле» артист и режиссёр работал с 1987 года. Режиссёром-постановщиком он стал в 2008 году. В 2018 году Славинскому было присвоено звание народного артиста Украины.

Причина смерти не уточняется.

Помимо работы в театре, Славинский также играл в кино. В частности, известны его роли в сериалах «Возвращение Мухтара — 2» и «Менты. Тайны большого города».