Фоджа, Италия, 7 августа, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Правительство Италии после серии трагических ДТП с нелегальными мигрантами предложит увеличить число инспекторов по охране труда, заявил во вторник, 7 августа, вице-премьер и министр экономического развития Луиджи Ди Майо, передает информагентство Ansa.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания На месте аварии

По словам вице-премьера, нет никакой потребности вносить поправки в законы, достаточно соблюдать действующие — в частности, тщательнее проверять условия, в которых работают мигранты. Для этого и нужно увеличить число инспекторов.

В начале августа в Италии произошла целая серия ДТП, унесшая жизни 16 мигрантов. Все они занимались сбором помидоров и ехали к месту работы или обратно. В результате самого трагического инцидента погибли сразу 12 человек: их перевозили в грузовике с открытой платформой.

Глава нижней палаты итальянского парламента Роберто Фико, в свою очередь, заявил, что ответственность за «рабские условия» работы и жизни мигрантов лежит на мафии, которая экономит на работниках, чей труд не вполне законно использует.