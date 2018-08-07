Киев, 7 августа, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Рыбак полностью поддержал возможный запрет пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Россией. Об этом Рыбак заявил в эфире телеканала «112 Украина».

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«Я «за» (запрет пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Россией — ред.), однозначно. Более того, я неоднократно говорил о необходимости ввода визового режима с Российской Федерацией», — сказал Рыбак.

При этом он признает, что в случае ввода запрета на прямое железнодорожное сообщение с Россией, украинцы будут ездить в РФ, но через территорию Белоруссии.

«С 2015 года авиасообщение с Россией как страной-агрессором отсутствует. Если такое решение будет принято правительством окончательно, транспортные потоки просто пройдут транзитом через Белоруссию. Также как сегодня происходит с авиасообщением», — пояснил Рыбак.

Также депутат прогнозирует увеличение интенсивности автобусных перевозок из Украины в Россию.

«Если есть потребность увеличить перевозку украинских граждан на территорию России также как и россиян в Украину, тут также стоит отметить об автобусных перевозках. Есть большое противоречие в том, нужно или не нужно принимать это решение. С одной стороны у нас есть свободное транспортное сообщение со страной-агрессором… С другой стороны мы учитываем, что большой объем внешней торговли приходится на Россию. Когда мы говорим об угле и газе, который идет транзитом через Украину, это тоже один из видов транспорта. Но один вид транспорта запрещаем, за другой боремся», — резюмировал ситуацию Рыбак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство Украины рассмотрит возможность отмены железнодорожного сообщения с Россией.

«Сейчас мы рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал Омелян в интервью одному из украинских телеканалов.