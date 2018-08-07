Калуга, 7 августа, 2018, 16:10 — ИА Регнум. В Калужской области на профилактическом учете полиции состоят 1000 несовершеннолетних и 1001 родитель (законный представитель), сообщает 7 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР Трудные подростки

Как отмечали участники встречи, за шесть месяцев 2018 года в области было пресечены 2177 административных правонарушений со стороны несовершеннолетних, из них 451 совершенных подростками. К административной ответственности привлечены 1599 родителей. Выявлены и пресечены 105 правонарушений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, а также с продажей им алкогольной продукции. К административной ответственности за это привлечены 26 лиц.

В образовательных организациях области проведено более 2,5 тыс. бесед на правовую тематику. До учащихся доведена информация, что при пользовании социальными сетями необходимо не поддаваться агитации со стороны «групп смерти», недопустимо вхождение в состав таких групп и субкультур.

С начала 2018 года более 670 несовершеннолетних правонарушителей вовлечены в организованные формы досуга (кружки, секции, клубы и т. д.), что составляет 63% от общего количества таких подростков. Ста несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, оказано содействие в трудоустройстве. В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Калужской области помещены 37 подростка.

На заседании также рассматривалась деятельность территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Калуги, Обнинска и Боровского района в части оценки эффективности работы по принятию мер реагирования на проблемы профилактики совершения особо опасных преступлений среди несовершеннолетних.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области подростки совершили 882 правонарушений. 2,4% подростков пошли на нарушения в состоянии алкогольного опьянения. 49 подростков были помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. К административной ответственности привлекли 2761 родителя.