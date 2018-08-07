Бухара, Узбекистан, 7 августа, 2018, 16:17 — ИА Регнум. В Узбекистане в результате обрушения двухэтажного здания на территории бывшего деревообрабатывающего завода в Бухаре погибли два человека, сообщает 7 августа издание «Народное слово».

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Обрушенный дом

По данным ГУВД, выполнение строительных работ нового торгового комплекса спровоцировало обрушение соседнего здания, рядом с которым были вырыты котлованы глубиной 2,5 метра. В результате обрушения погибли два человека, которые находились в припаркованных автомобилях.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2016 года в результате обрушения строящегося в Ташкенте дома погибли три человека, еще двое пострадали. Причиной обрушения стало нарушение утвержденных норм и правил безопасности проводимых работ.