Москва, 7 августа, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Информация о том, что Великобритания потребует у России выдачи двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, комична, считает член совета по внешней оборонной политике Владимир Ворожцов. Об этом он заявил 7 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующую новость.

Цитата из м/ф «Клад кота Леопольда». Реж. Анатолий Резников. 1981. СССР «Выходи, подлый трус!»

«Данная информация по большому счету комична, — сказал Ворожцов. — Руководители британских правоохранительных органов уже неоднократно получали ответ от Российской Федерации с указанием на конкретную статью конституции РФ, согласно которой Россия не выдаёт своих граждан».

Кроме того, он отметил, что порядок международного сотрудничества, касающийся экстрадиции, определён 16 международными нормативными документами.

«Экстрадиция — это всегда двусторонний процесс», — сказал Ворожцов.

Также он отметил, что Россия в своё время уже ставила перед Великобританией вопрос об экстрадиции 47 граждан, в отношении которых были представлены документы на экстрадицию с полным перечнем преступлений, совершенных ими на территории РФ.

«На территории Британии не меньше 100 человек — это те, на кого (Россией — прим. ИА REGNUM ) официально подан запрос на экстрадицию», — добавил Ворожцов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании планируют запросить у Российской Федерации экстрадицию двух «подозреваемых» по так называемому делу об отравлении в Солсбери. Такие данные добыла The Guadian, если верить её авторам, из собственных источников в правительстве Британии и службе безопасности.

Однако в министерстве иностранных дел Великобритании эту информацию не только не подтвердили, но и назвали «примером спекуляций».

Посольство России в Лондоне также не подтвердило этих сведений и заверило, что не получало официальных обращений от властей Великобритании об экстрадиции российских граждан.