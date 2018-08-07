Болонья, Италия, 7 августа, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве на окраине Болоньи возросло до 145 человек. Об этом сообщает 7 августа итальянское издание Gazzetta di Parma.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Взрыв

Серьезно ранены четыре человека, они находятся в ожоговых центрах Чезены и Пармы. Медики не считают, что их жизням угрожает опасность.

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Еще 18 раненых доставлены в госпиталь Maggiore в Болонье. Их состояние удовлетворительное.

Пострадавших навестил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он назвал аварию ужасной, отметив при этом, что, к счастью, врачи обещают всем раненым выздоровление.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа неподалеку от аэропорта Болоньи на автостраде столкнулись грузовик и автоцистерна с горючими веществом. В результате произошел взрыв, который обрушил часть эстакады. Погиб один человек — 42-летний водитель автоцистерны.