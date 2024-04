Минск, 7 августа, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В Белоруссии в рамках уголовного дела о незаконном доступе к информации госинформагентства «БелТА» задержаны по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец на своей странице в Facebook.

По его словам, помимо главного редактора TUT. BY Марины Золотовой, редактора TUT. BY Анны Калтыгиной и журналиста «БелаПАН» Татьяны Коровенковой, задержаны также журналисты TUT. BY Ульяна Бобоед, Галина Уласик и Дмитрий Бобрик и ещё один сотрудник издания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ряда СМИ по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации, собственником которой является государственное информагентство «БелТА».

В редакциях крупнейших негосударственных белорусских электронных изданий «БелаПАН» и TUT. BY прошли обыски с выемкой документов, изъятием носителей информации и задержанием сотрудников.

