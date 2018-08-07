Бишкек, 7 августа, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В горной местности Манасского района Таласской области уже 11 дней бушует крупный пожар. Погасить его пока не удается, несмотря на то, что в тушении принимают участие 353 человека. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на информацию министерства чрезвычайных ситуаций республики.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

По предварительным данным, очаг возгорания возник из-за погодных условий на территории Казахстана близ киргизско-казахской границы. Затем огонь перекинулся на территорию Киргизии. Сейчас площадь возгорания превышает 2 000 квадратных метров.

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана также направил пожарно-спасательные бригады на тушение пожара. Ситуацию осложняет то, что противопожарная спецтехника не может забраться так высоко в горы, а потому пожар не удалось потушить до сих пор.